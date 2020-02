Vietri di Potenza, il “posto fisso” non è un’utopia. Ecco il concorso pubblico del Comune per l’assunzione di 4 dipendenti

Una importante opportunità lavorativa arriva dal Comune di Vietri di Potenza, che assumerà quattro nuovi dipendenti comunali a tempo pieno ed indeterminato. A darne notizia è il sindaco Christian Giordano, che ha fatto sapere della pubblicazione del concorso nella Gazzetta Ufficiale, pubblicata nella serata di martedì 11 febbraio, che ha dato il via all’iter per partecipare al concorso. Di questi tempi, è davvero una occasione d’oro per chi ambisce al “posto fisso”, che in tante occasioni abbiamo visto difendere con i denti nel film di Checco Zalone. È il sogno di tutti i giovani, ambire –specie in questo periodo storico dove appare davvero un’utopia- al posto fisso. E al Comune di Vietri di Potenza il sogno si avvererà per quattro persone, che verranno assunte con la qualifica di istruttore amministrativo –in pratica un dipendente per gli uffici dell’Ente- per la categoria C1. Le domande si possono già presentare. Basterà andare sul sito istituzionale del Comune (www.comune.vietridipotenza.pz.it cliccando qui), nella home page è stato pubblicato l’avviso. Basterà cliccarci per entrare in una sezione dedicata, dove sono stati pubblicati diversi documenti: modello di domanda, determina per pubblicazione del bando e quest’ultimo. Tra i requisiti per l’ammissione: cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, compimento 18esimo anno di età e diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) e non essere stati dispensati, destituiti o licenziati a qualsiasi titolo dalla pubblica amministrazione. Per partecipare bisognerà pagare la tassa di 10,33 € (il tutto è indicato nel bando disponibile sul sito). Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato perentoriamente alle ore 12 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale – Concorsi (che è stata pubblicata l’11 febbraio), e quindi scade il 12 marzo. “Si tratta di una occasione di lavoro importante”, ha sottolineato il sindaco, che ha invitato tutti a partecipare al concorso: “Invito pertanto i giovani e non di Vietri di Potenza a partecipare: la possibilità di accedere ad un posto di lavoro pubblico “in casa propria” non è certamente una consuetudine, almeno per Vietri. Inoltre, il rinnovo del personale sarà l’occasione per rafforzare le competenze già presenti in sede utili allo sviluppo della nostra comunità. In bocca al lupo a tutti i partecipanti”. L’iter di selezione e quindi assunzione si concluderà quasi certamente nell’anno in corso. Ma prima di firmare il tanto ambito contratto per il “posto fisso”, bisognerà essere più bravi di tutti nel superare al meglio le tre prove previste dal concorso: prova scritta, prova pratico attitudinale e prova orale. Lo stesso Comune di Vietri a fine 2018 ha pubblicato il bando per l’assunzione a tempo indeterminato (part-time) per tre agenti di Polizia Locale: oltre 300 i partecipanti da tutta Italia, iter concorsuale che si è concluso nel primo semestre del 2019 e agenti in servizio già dalla scorsa estate.

Claudio Buono

TUTTI I DOCUMENTI DEL CONCORSO PUBBLICO – CLICCA QUI