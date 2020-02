“Questo non è amore”, a San Valentino il camper della Polizia al Polo Acquisti Lucania di Tito per una iniziativa di prevenzione contro la violenza

Nell’ottica di fornire ulteriore impulso ed efficacia all’azione di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, venerdì 14 febbraio 2020, in occasione della giornata di San Valentino, sotto l’egida dello slogan “Questo non è amore”, saranno organizzati in tutta Italia, dalla Polizia di Stato, degli eventi nel solco del “Progetto CAMPER – Il Camper della Polizia contro la violenza di genere”. Nella circostanza, personale della Polizia di Stato della Questura di Potenza, nella mattinata del 14 febbraio sarà presente con uno stand presso il centro commerciale “Polo Acquisti Lucania” di Tito Scalo in C.da Santa Loja. L’iniziativa, oltre ad avere la valenza di una campagna informativa, è volta precipuamente a favorire l’emersione del fenomeno, agevolando e fornendo un contatto diretto con le potenziali vittime, offrendo loro il supporto di un’équipe multidisciplinare, composta da operatori della Polizia di Stato specializzati.