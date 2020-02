Viggiano scelto tra i 22 Comuni d’Italia per il progetto “Paint” di Poste Italiane. Inaugurata l’opera degli artisti romani Diamond e Solo

Porta la firma di Diamond e Solo, due street artist romani, il murales che è stato realizzato a Viggiano sulla facciata delle Poste. Il Comune della Val d’Agri è stato scelto tra i 22 in Italia da Poste Italiane per il progetto “Paint – Poste e artisti insieme nel territorio”. Uno splendido murales inaugurato a Viggiano, alla presenza del sindaco, Amedeo Cicala, e dei rappresentanti dell’azienda. Un nuovo volto per l’ufficio postale, grazie al progetto che vuole promuovere la creatività dei giovani artisti rendendo allo stesso tempo gli uffici ancora più accoglienti e vicini alle comunità che li ospitano. Come detto, Viggiano è uno dei 22 comuni in tutta Italia ad essere stati selezionati per la seconda edizione dell’iniziativa. L’opera di due street artist romani, Diamond e Solo vuole esprimere «la quotidianità del lavoro postale». Gli altri Comuni scelti sono: Melito di Napoli, Giulianova, Ronchi dei Legionari, Palermo, Settimo Torinese, Rozzano, Roma Tiburtino Sud, Oristano, Alba Adriatica, Lampedusa, Bari, Desio, Brugherio, Corsico, Pantelleria, Mira, Vicenza, Torino, Bardolino, Pedaso, Quarrata. Il Progetto “Paint” ha permesso di realizzare un’importante strategia di valorizzazione degli Uffici Postali dislocati su tutto il territorio nazionale attraverso la decorazione delle pareti esterne a opera di street artist italiani e stranieri.

Claudio Buono