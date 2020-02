Vietri di Potenza, il forte vento abbatte un albero che finisce su un auto in sosta. Intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, nelle ultime ventiquattro ore hanno effettuato numerosi interventi a causa del vento forte. I Vigili del fuoco intervenuti tempestivamente con diverse squadre, hanno eliminato il pericolo imminente e ripristinato in alcuni casi la circolazione stradale, diverse le casistiche: alberi divelti, rami spezzati, distacco di intonaco da cornicioni di fabbricati, coperture in lamiere e cartelli stradali divelti. I Vigili del fuoco in particolare sono intervenuti questo pomeriggio alle ore 13.33 circa, nei pressi di contrada Tusciano a Vietri di Potenza, ai lati della Strada Provinciale 94, nei pressi di un’area dove si parcheggiano molte auto di lavoratori e studenti, per la caduta di un albero su un’autovettura parcheggiata e fortunatamente durante l’accaduto nell’abitacolo non vi era nessuno. La squadra intervenuta con una autopompa e cinque uomini, con l’ausilio di motoseghe, ha rimosso l’albero per consentire il recupero dell’autovettura. Sul posto i Carabinieri Forestali della locale stazione di Vietri.