A Satriano di Lucania nasce ufficialmente il Consiglio Comunale dei Ragazzi

Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità il Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, un organismo che favorirà la partecipazione attiva di ragazzi e ragazze della Scuola primaria e secondaria di primo grado alla vita politica e pubblica della loro comunità. L’iniziativa, che riprende una buona pratica già attivata in tanti comuni italiani, è il frutto di una serie di incontri con le scuole, presieduti dalla Consigliera comunale con delega alla scuola, Maria Palermo affiancata dal Presidente del Consiglio Comunale, Marcello Pascale. “Il Consiglio Comunale dei Ragazzi – racconta la Consigliera Parlermo – “è nato con la precisa volontà di integrare i ragazzi nelle dinamiche del governo territoriale attraverso l’esperienza diretta della vita politica e amministrativa del paese. Ripetendo le azioni fatte dagli adulti, potranno votare un loro Sindaco ed un loro Consiglio Comunale e avranno la possibilità di portare punti di vista nuovi ed originali, proporre iniziative ed attività per contribuire alla realizzazione di un paese a misura dei giovani”.

Il CCR sarà elettivo, con votazioni ogni due anni, e sarà composto da 10 membri, di ambo i sessi, rappresentanti la scuola primaria e secondaria di I grado, tra i quali verrà nominato il Sindaco, gli assessori e i consiglieri delegati per specifiche questioni. Avrà funzioni propositive e consultive nei confronti dell’Amministrazione Comunale, presentando proposte o pareri sui temi quali la scuola, l’ambiente, lo sport, la cultura e la solidarietà, e a questo scopo potrà richiedere di porre all’ordine del giorno del Consiglio Comunale argomenti attinenti alle materie di sua competenza. In occasione dell’approvazione del Regolamento, i ragazzi delle classi interessate, accompagnati dagli insegnanti e dal dirigente scolastico Mario Lanzi, hanno potuto visitare gli uffici comunali e confrontarsi con domande e proposte con il Sindaco Vita e i rappresentanti della Giunta e del Consiglio Comunale avendo un primo assaggio di cosa voglia dire interagire con gli adulti per contribuire alla realizzazione di un paese migliore e più vicino alle loro esigenze.