Alfredo Mancinelli nel 100° anniversario del Potenza Sport Club. Oggi pomeriggio iniziativa a Tito

Alfredo Mancinelli nel 100° anniversario del Potenza Sport Club. 100 anni della nascita del Potenza Sport Club (1919-2019), non sono solo il compleanno di un’amatissima società, ma la fotografia di un’epoca calcistica. Li ripercorre Pino Gentile – “cantore della storia rossoblù”, che testimonia il suo impegno per questo evento con alcune importanti iniziative. Un epoca calcistica, si diceva, caratterizzata da un epopea di personaggi, tra dirigenti, presidenti, calciatori e allenatori: fra quest’ultimi Alfredo Mancinelli, nativo di Tito ma residente a Potenza da sempre, scomparso nel 2005. La figura e l’impegno calcistico di Alfedo Mancinelli, saranno ricordati in occasione della presentazione del libro “Potenza Calcio, un anno da leoni” prevista per il giorno 31 gennaio 2020, alle ore 18,00 presso la sala consiliare del Palazzo Civico di Tito. L’iniziativa promossa dal giornalista potentino, Pino Gentile, in collaborazione con il Comune di Tito vuole rappresentare un momento di incontro, con quanti hanno conosciuto Alfredo Mancinelli e con chi oggi è impegnato nel promuovere e diffondere la pratica dello sport più amato dagli italiani. Un incontro nel corso del quale emergeranno fatti ed aneddoti di un personaggio che tanto ha contribuito alla storia del Potenza Sport Club e del calcio lucano.