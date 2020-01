Un nuovo parco eolico tra Ruoti, Bella, Potenza e Avigliano. Faraone (Ruoti 2017): “Stiamo cercando di capirne di più”

Continua l’interessamento dell’amministrazione comunale di Ruoti e del gruppo consiliare “Ruoti 2017” che, con il consigliere Felice Faraone, stanno riprendendo tutte quelle autorizzazioni che hanno permesso (o che permetteranno nel tempo) di installare impianti eolici sul territorio del Comune di Ruoti. “Negli ultimi giorni – riferisce Faraone – si è avuta contezza che il territorio di Ruoti unitamente ai comuni di Bella, Atella, San Fele, Potenza e Avigliano, secondo autorizzazione D.D. n° 23AF.2016/D.00334 del 22/11/2016, sarà interessato dall’installazione di un altro parco eolico, specificatamente di macro eolico, su richiesta della ditta Ares Srl con sede legale in Trento nonché in Via della Tecnica Potenza, per una potenza complessiva di 51,75 mega watt comprensive di opere connesse ed infrastrutture indispensabili. Il progetto vedrà l’istallazione di 15 aerogeneratori aventi potenza nominale di 3,45 mega watt ognuno. L’impianto verrà ubicato alla località Monte Caruso- Toppe di Atella in agro dei comuni di Avigliano, Bella e Ruoti, mentre le opere connesse ed infrastrutture indispensabili di collegamento alla RTN gestita da terna S.p.A. ricadranno principalmente nei comuni di Atella e Potenza. Allo stato attuale la società Ares s.r.l. ha chiesto una proroga che gli è stata concessa per l’inizio dei lavori che dovrà avvenire entro novembre 2020”. “Dalla lettura degli atti messi a disposizione dalla Regione, previa nostra richiesta – riferisce il consigliere Faraone – con notevole stupore nonostante tutte le rassicurazioni dell’ex sindaco Salinardi, abbiamo potuto appurare come lo stesso ha dato parere favorevole alla realizzazione dell’impianto. Per opportuna conoscenza delle responsabilità va detto che su cinque conferenze di servizi, l’amministrazione comunale di Ruoti, all’epoca dei fatti, non si presentò a ben quattro incontri, tranne alla prima riunione dove Salinardi accompagnato dal consigliere Carlucci Rocco, in qualità di Sindaco, dichiarò “ per quanto di competenza, per gli aspetti anche di conformità urbanistica, si esprime il parere favorevole …”, laddove invece i rappresentati del Comune di Avigliano esprimevano il dissenso ed il Comune di Bella si esprimeva parzialmente favorevole sollevando delle perplessità proprio per quanto riguardavano gli aerogeneratori a ridosso della frazione di san Cataldo di Bella e della località Serra di Pepe di Ruoti. Di tutta evidenza quindi la volontà di Salinardi relativa alla costruzione delll’impianto eolico”. “Da parte nostra – continua Faraone – stiamo cercando di far luce su quanto consumato in questi anni coinvolgendo anche i paesi limitrofi affinché ci sia un’unica visione per la tutela del territorio e dei nostri luoghi, infatti si stanno consumando in questi giorni anche una serie di incontri per sapere le intenzioni delle Comunità vicine al fine di condividere un percorso che tuteli il territorio, e laddove si decida di realizzare degli impianti ci siano dei profitti per le comunità interessate e non solo ricadute negative”. Lo stesso Faraone fa sapere che “prossimamente acquisiremo ulteriore documentazione che ci permetterà di capire lo stato dell’arte e le intenzioni delle comunità limitrofe nonché la reale possibile realizzazione di questo impianto”.