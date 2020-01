Offrono prestazioni sessuali ad anziano e lo derubano. Denunciate due rom a Potenza: agivano nei pressi di un supermercato

Continuano i controlli a tappeto della Polizia di Stato a Potenza, così come disposto dal Questore Isabella Fusiello, con l’obiettivo di assicurare la legalità e la sicurezza in provincia. Ed è proprio nel corso di detti servizi che un equipaggio della Volante ha denunciato a piede libero per furto due donne di etnia rom. Le stesse avevano avvicinato un anziano, nei pressi del supermercato MD di Potenza- sede Viale del Basento, offrendogli, dietro compenso, una prestazione sessuale. I tre, quindi, in maniera consensuale si erano appartati poco distante, nei pressi della ferrovia, dove le due donne approfittando del contatto, gli avevano rubato i soldi che custodiva nella giacca per poi allontanarsi. La pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di questa Questura sopraggiunta poco dopo aveva raccolto le prime informazioni dalla vittima e anche da un testimone che aveva notato le due donne, viste stazionare di sovente nei pressi del supermercato. ” Sulla base delle indicazioni fornite, gli operatori sono riusciti, tempestivamente, ad individuare nella zona del supermercato una delle due, ritornata sul posto; con sé aveva ancora i soldi sottratti alla vittima, soldi che consegnava spontaneamente e che venivano restituiti all’avente diritto, il quale, in sede di denuncia, ha riconosciuto anche la complice, mediante una foto estratta dai nostri sistemi”, ha fatto sapere la Questura di Potenza.