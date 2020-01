Maratea, importante finanziamento per la splendida “Spiaggia del Nastro” di Cersuta. In arrivo oltre 3 milioni di € per la messa in sicurezza

Importante finanziamento per Maratea. Stanziati circa 3,3 milioni di euro dal presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione della richiesta d’intervento – rende noto l’ex sindaco Domenico Cipolla – “con il preliminare che con la mia Amministrazione presentammo nel 2015 alla Regione Basilicata, per la protezione, messa in sicurezza e ripascimento della Spaggia del Nastro. La Regione a quel tempo lo candidò sulla piattaforma “Rendis”, insieme ad altre emergenze evidenziate che riguardavano Maratea, per «Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera»”. Il tanto agognato finanziamento oggi viene attestato alla Regione Basilicata che dovrà eseguire l’opera. “Nonostante le lungagini burocratiche – ha scritto su Facebook Cipolla – è una buona notizia per la Spiaggia che si classificò, proprio nel 2015, al secondo posto nella classifica delle spiagge più belle d’Italia e che purtroppo soffre da troppo tempo”. La notizia è ufficiale anche a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale numero 14 del 18 gennaio scorso, nella sezione “Piano operativo per il dissesto idrogeologico 2019”.

redazione