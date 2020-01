Auto si ribalta sulla Basentana, due ragazze ferite

I Vigili del Fuoco del Comando di Potenza, alle ore 14:40 del 26/01/2020 circa, sono intervenuti per una autovettura cappottata, sulla SS 407 in direzione Metaponto, poco prima dell’uscita Grancia di Brindisi di Montagna. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta ha collaborato ad assistere due donne che soccorse dal personale sanitario 118 e ha provveduto alla messa in sicurezza in direzione Metaponto è stata chiusa il tempo necessario si e al momento risulta riaperta al traffico. Oltre al 118 sul posto sono intervenuti i Carabinieri. A quanto pare, le due ragazze, ventenni campane, sono rimaste ferite lievemente e sono state trasferite al “San Carlo” per i controlli del caso.