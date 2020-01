“Premio Regionale Olivarum” per i migliori oli extravergine di oliva della Basilicata. C’è tempo fino al 31 gennaio per partecipare

Si terrà anche quest’anno il “Premio Regionale Olivarum” per i migliori oli extravergine di oliva, che giunge alla sua 16^ edizione per l’annata olearia 2019/2020. La Regione Basilicata ha approvato e pubblicato, sul BUR n. 3 del 16/01/2020 la D.D. n. 4 dell’ 8/01/2020, dove c’è il bando per il premio regionale. Si tratta di un premio destinato alle eccellenze lucane della produzione di olio. Un concorso riservato agli olivicoltori e ai produttori di olio in proprio, singoli o associati, operanti sul territorio lucano. Il concorso è organizzato curata dalla Regione Basilicata (Dipartimento Politiche agricole e forestali della Regione), con la collaborazione dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e di innovazione in Agricoltura, l’Alsia. Una iniziativa che si pone come obiettivo quello di diffondere, tra produttori e consumatori, la cultura dell’olio extravergine di qualità. Stimolando allo stesso momento anche un’attenzione sempre crescente alle tecniche di raccolta, trasformazione e conservazione del prodotto. L’obiettivo è anche quello di valorizzare la tecnica e l’esperienza dell’assaggio degli oli come strumento di conoscenza della qualità. Per eventuali informazioni, i riferimenti telefonici sono i seguenti: 0971.008686 e 0835.284399. La scadenza per partecipare al concorso è fissata al 31 gennaio 2020.

Bando e domanda di partecipazione, e modalità, sono riportate sul sito della Regione (clicca qui)