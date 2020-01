Liceo linguistico e Liceo delle scienze Umane di Lagonegro. Sabato 25/1 l’Open Day

Il liceo linguistico -come spiega la Prof.ssa di Inglese Rita Armentano- è frequentato da studenti fortemente motivati, desiderosi di migliorare le proprie competenze di cittadinanza attiva, attraverso il confronto con altre realtà Europee. La ‘mission’ del nostro liceo è quella di favorire la dimensione internazionale dell’istruzione e della formazione, migliorando l’apprendimento delle lingue, le diversità linguistiche e la matrice interculturale dell’Europa. Per questo l’offerta formativa punta sull’insegnamento di tre lingue fondamentali: Inglese, lingua veicolare utilizzata nelle comunicazioni internazionali e professionali. Francese, lingua dei contesti istituzionali e diplomatici. Spagnolo seconda madrelingua più parlata nel mondo; inoltre vi è una particolare anche per gli ambiti filosofici e scientifici. Le attività didattiche – prosegue la Armentano- vengono proposte con metodologie diversificate e personalizzate. I docenti sperimentano progetti di ricerca attraverso laboratori didattici, strumenti multimediali, stages linguistici all’estero, progetti europei ed interculturali, certificazioni linguistiche.

Notevole nel nostro profilo la presenza di studenti vincitori di borse di studio Intercultura, in mobilità annuale, semestrale e trimestrale in diversi paesi del mondo. Vi invitiamo a partecipare alla presentazione delle nostre offerte formative attraverso i laboratori e i workshops che presenteremo il 25. Con l’occasione invitiamo i ragazzi ad una scelta serena e consapevole. Per quanto riguarda il Liceo delle scienze umane, la Prof.ssa Papaleo Maria Pia, nota attrice lucana, presenterà: La Scelta giusta in cinque steps. Attraverso laboratori esperienziali di psicologia applicata. “Bisogna scoprire i propri punti di forza e mettere a fuoco il proprio talento –spiega la Papaleo – I punti di forza corrispondono a ciò che ci piace, ci interessa ma non sempre ne siamo consapevoli e molto spesso non li utilizziamo nella nostra vita personale. È fondamentale capire come prendere decisioni importanti per arrivare alla scelta migliore. Il 25 – conclude la Papaleo – troverai esperti, psicologi e counselors che ti aiuteranno a farlo. Ti aspettiamo”.