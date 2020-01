Troppi cinghiali, anche in prossimità del centro abitato. A Savoia di Lucania il sindaco ne ordina l’abbattimento

Numerosi segnalazioni, tantissimi danni alle colture, pericolo incidenti e per la pubblica e privata incolumità. Con questi motivi il sindaco di Savoia di Lucania, Rosina Ricciardi, ha firmato una ordinanza urgente che prevede l’abbattimento dei cinghiali a tutela della pubblica e privata incolumità. L’abbattimento dei cinghiali è stato autorizzato da Ricciardi per domenica 19 gennaio, dalle ore 6:30 alle ore 16:00. Il sindaco nell’ordinanza ha sottolineato “che sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei cittadini, sempre più in aumento nell’ultimo periodo, ma anche segnalazioni di danni e di pericolo sulle strade nelle ore notturne”. Le zone dove gli avvistamenti sono sempre più frequenti e in aumento sono nelle località Costa dell’Angelo, Vignali, Serrone, Finaide, Bivio delle Croci, Costa la Serra, Cuozzi, Tempone e anche alcune aree molto vicine al centro abitato. Nella stessa ordinanza, il sindaco ha evidenziato che l’eccessiva presenza dei mammiferi provoca anche panico tra la cittadinanza. Il potere di adottare un’ordinanza simile è stata attribuita ai sindaci con la legge 125 del 24 luglio 2008, e intende “prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica”. Marco Mangiari, cacciatore, è stato nominato coordinatore per l’attuazione delle operazioni di abbattimento, insieme ad altri 26 cacciatori, anche di paesi limitrofi, muniti di licenza per l’esercizio venatorio e maturata esperienza. Per il momento, non verranno installati chiusini o trappole, ma solo un abbattimento con la battuta di caccia. Nell’ordinanza, il primo cittadino salviano ricorda come “il proliferare eccessivo e incontrollabile può portare alla diffusione di malattie infettive”.

Claudio Buono