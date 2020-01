Comune di Ruoti e associazione “Cuore e Salute”. Sottoscritto un protocollo d’impresa per un progetto che riguarda prevenzione e salute

È stato stipulato ieri mattina odierna un protocollo d’impresa per un importante progetto inerente la salute e la prevenzione. Il Comune di Ruoti ha sottoscritto con l’Associazione Onlus di Volontariato “Cuore e Salute” un protocollo che impegna entrambi le parti a collaborare per interventi su base locale, regionale ed extra-regionale. Il progetto, nella fattispecie, prevede l’installazione di un defibrillatore disponibile 24 ore su 24; la promozione e realizzazione di iniziative e attività rivolte alle famiglie e ai soggetti più deboli; la promozione e realizzazione di manifestazioni finalizzate alla prevenzione dei comportamenti a rischio; la diffusione attraverso campagne di prevenzione e la corretta educazione sanitaria; la divulgazione della conoscenza delle manovre di primo soccorso tra i cittadini e le manovre di disostruzione delle vie aeree. Durante l’incontro, tenutosi nell’Istituto Comprensivo Michele Carlucci, alla presenza del Sindaco Anna Maria Scalise e del Presidente dell’Associazione Margherita Mecca, si è evidenziato che l’educazione alla salute e la prevenzione cardiovascolare costituiscono un obiettivo fondamentale per una vita qualitativamente migliore. Il Sindaco Annamaria Scalise ha anche sottolineato agli studenti “il grande gesto civico dell’Avv. Rocco De Carlo, concittadino ruotese, romano di adozione per motivi lavorativi, che ha donato tre kit formativi al personale scolastico dell’I.C. di Ruoti, scuola che lui stesso ha frequentato. Un gesto non solo di forte appartenenza e legame alle sue origini, ma anche di attenzione nel voler salvaguardare e proteggere i suoi concittadini più piccoli, futuri dirigenti del proprio paese”. L’auspicio è che il progetto possa costituire un punto di partenza condiviso per rendere omogeneo l’impegno profuso con tanta passione.