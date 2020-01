Rimozione e smaltimento dell’amianto nelle scuole e negli ospedali. Dal Governo 18 milioni di euro per la Basilicata

Un piano per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto nelle scuole e negli ospedali. Questo è quanto previsto dal Piano operativo “Ambiente”. Alla Regione Basilicata toccheranno 18 milioni di euro. Il Piano operativo “Ambiente” è stato adottato con un provvedimento della Direzione generale del MATTM (Ministero dell’Ambiente) prevedendo un piano di bonifica da amianto per gli edifici pubblici, in particolare per la rimozione e lo smaltimento nelle scuole e negli ospedali. Il finanziamento per la Regione Basilicata ammonta a 18 milioni di euro e gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2025. I fondi stanziati dal Piano amianto sono stati ripartiti secondo i coefficienti di assegnazione regionale utilizzati per le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. “Spetterà alle Regioni e le Province – ha dichiarato il senatore Arnaldo Lomuti, vicepresidente gruppo parlamentare M5S Senato – fare il piano di lavoro e avviare i progetti, mi auguro che la Regione sia capace di programmare ed agire con velocita ed efficacia perchè è importantissimo mettere in sicurezza le scuole e gli ospedali della Regione Basilicata, perché i soldi ci sono, il Governo li ha messi a disposizione e vanno spesi. Scuole e luoghi di cura registrano la presenza della fibra, si tratta di mettere in sicurezza malati, studenti, personale lavorativo e tutti coloro che frequentano questi istituti”. A 28 anni dalla normativa che mise al bando l’amianto, finalmente il Governo ha messo le Regioni nella condizione di “fermare questo killer invisibile”.