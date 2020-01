La Regione Basilicata all’Expo di Dubai 2020. L’obiettivo è promuovere accordi commerciali e penetrare nei mercati esteri

«La Regione Basilicata ha aderito all’Expo di Dubai 2020 per incrementare il livello di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, per facilitare la penetrazione verso mercati esteri e per creare occasioni di incoming, e promuovere accordi commerciali». Così il governatore lucano, Vito Bardi, nel corso della conferenza stampa di inizio anno che si è svolta stamani, a Potenza. Il presidente della Regione ha poi parlato della possibilità di creare in Basilicata un aeroporto “per facilitare e incrementare i flussi turisti e commerciali.

«Il progetto non è certo facile – ha aggiunto Bardi, ma neanche impossibile. Stiamo lavorando in silenzio e con molta attenzione, per arrivare alla fine dell’anno e presentare uno piano concreto e realmente attuabile, ma fino a quel momento non vogliamo fare facili annunci. Bardi, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha poi annunciato l’intenzione della Regione di mantenere in vita la Fondazione Matera-Basilicata 2019, ma – ha precisato il governatore lucano – con un numero minore di persone e con uno ‘snellimento’ della Fondazione stessa, in modo che possa trasferire il know-how di questi anni al settore turistico e culturale della Basilicata, anche in collaborazione con l’Apt».

Fonte: potenza.news24.city