“Tutto è grazia e io ringrazio Gesù”, ecco il nuovo libro dell’autrice vietrese Pina Bello che racconta la storia di Patrizia Revello

Dopo il suo primo libro “Il cielo negli occhi”, che racconta della malattia dei figli, il viaggio a Medjugorje e la guarigione, ecco il secondo libro di Pina Bello, di Vietri di Potenza. Dopo aver fatto tanto pensare e colpito nel raccontare la storia della sua famiglia, anche sul grande schermo, la sua seconda opera s’intitola “Tutto è grazia e io ringrazio Gesù”, e racconta della storia di Patrizia Revello, giovane dottoressa scomparsa all’età di 39 anni, dopo aver lottato contro il cancro al seno. Si tratta di un libro di 160 pagine, edizioni Porziuncola. “Ho conosciuto Patrizia – ha dichiarato l’autrice Pina Bello a melandronews.it – 29 aprile 2015 Collevalenza, in occasioni di un pellegrinaggio al Santuario dell’ Amore Misericordioso. È nata una grande amicizia, 9 mesi fatti di lunghe chiacchierate, in cui siamo rimaste unite nella preghiera: Patrizia lottava contro una malattia devastante, che ha affrontato con una fede granitica e abbandonandosi totalmente al progetto di Dio su di lei. Dopo la sua morte è nata un’associazione a lei intitolata, dove sono arrivate centinaia di testimonianze scritte di chi, come me, aveva avuto il privilegio di conoscerla. Patrizia rappresenta un modello di vita affascinante, come afferma sua Eccellenza il Cardinale Agostino Vallini nella prefazione del libro, da emulare. ” Gesù è bravo!” Questa è frase che diceva a chi la incontrava e che ha ripetuto sino alla fine. Essere stata sua amica ha fatto davvero la differenza! Ho scritto la sua biografia, su invito dell’Associazione Patrizia Revello, sorta due mesi dopo la sua morte, avvenuta il 30 gennaio 2016, per divulgare il suo messaggio e far conoscere a tanti, soprattutto giovani la sua splendida figura”.

Patrizia Revello, brillante dottoressa in Farmacia, è volata al Cielo all’età di 39 anni, appena compiuti, dopo aver lottato eroicamente per due anni contro una malattia devastante, il cancro al seno “triplo negativo”, sostenuta da una grande fede in Dio e nella Vergine Maria. È proprio grazie all’esempio con cui ha affrontato la malattia e la serenità che ha saputo trasmettere a coloro che si stringevano attorno a lei, che oggi il suo ricordo rimane vivo. Leggere la storia di Patrizia, tuttavia, non significa solo contemplare la sua relazione d’amore con Gesù, ma sentirsi anche coinvolti nella stessa esperienza, quella che ha già trasformato la vita di molte persone a lei vicine: genitori, fidanzato, amici, sacerdoti, vescovi… Queste pagine, dunque, oltre a presentare la figura di una giovane donna appassionata della vita e di Dio, ci invitano ad un autentico cammino di conversione e di fede. Per riuscire ad avvicinarci un po’ di più a quel Gesù che lei sempre definiva “bravo”.

