Sardine lucane, il 18 in piazza a Potenza: “Niente bandiere di partito, solo con una sardina o una costituzione in mano”

Eravamo in tanti, abbiamo riempito piazza Vittorio a Matera. Abbiamo discusso, imparato, abbiamo cantato. Ci siamo tenuti per mano ed abbiamo immaginato un futuro di speranza per noi lucani. Eravamo quasi mille, complici, fianco a fianco contro l’odio e l’intolleranza che cavalca questa nostra nazione da un po’ di tempo. Eravamo lì in piazza per creare un canale di dialogo e di ascolto per i cittadini con i cittadini. Eravamo lì in piazza perché noi questa Basilicata la amiamo e crediamo che in un periodo molto vicino torni ad essere un posto felice e pieno di opportunità. Siamo Sardine e siamo qui affinché la nostra battaglia continui. Il nostro secondo atto sarà a Potenza, giorno 18 gennaio in piazza Sedile. Non utilizzeremo il linguaggio ostile ma propositivo, che possa scatenare riflessioni dentro ognuno di noi e con tutti le/i libere/i cittadine/i che vorranno essere in piazza.

Come sempre ribadiamo: niente bandiere di partito, solo con una sardina o una costituzione in mano, ma se i singoli vogliono venire ad ascoltarci sono ben accetti, che la piazza torni a far dialogare le persone di ogni pensiero politico in modo rispettoso e civile. Insieme tratteremo ancora di cultura, di sviluppo, di inclusione. Una seconda pietra nel lungo cammino che ci deve vedere protagonisti attivi per la nostra terra. Le Sardine continuano a nuotare libere da qualsiasi schema, vicine più che mai. Sosterremo con forza il movimento nazionale che, all’indomani del 18, sarà protagonista a Bologna, in piazza 8 Agosto, del maxi evento musico-culturale. Siamo cittadini della Lucania e se siamo di nuovo qui è perché crediamo che la nostra voglia, la nostra curiosità e i nostri sogni alimenteranno il cambiamento.

Sardine Lucane – da www.basilicata24.it