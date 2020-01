Oggi pomeriggio l’inaugurazione del “Cristo di Vietri”, opera di Toni Contatore

Oggi pomeriggio, domenica 12 gennaio, si terrà la cerimonia di inaugurazione del “Cristo di Vietri”, un’opera realizzata dall’artista calabrese Toni Contatore. L’opera è stata realizzata da una pianta di ulivo. L’appuntamento è presso la Chiesa Madre alle ore 17:00, dove partirà la fiaccolata che porterà alla Chiesa della Santissima Annunziata, dove l’opera e stata installata e dove si terrà l’iniziativa. Sarà presente anche il Vescovo, Mons. Salvatore Ligorio, il sindaco Christian Giordano, il parroco don Mario Gioia, il vice sindaco di Diamante, Giuseppe Pascale e Alessa Ricioppo, vice presidente associazione culturale “Cerillae”. Si svolgerà anche il concerto per pianoforte a cura del maestro Ivan Dalia, pianista non vedente, già finalista di Italia’S Got Talent. Un’opera, quella di Contatore, portata a termine dopo un lavoro durato circa due anni. Il progetto è stato pensato da un comitato promotore, presieduto da Felice Manzella. Il Comune di Vietri di Potenza patrocina l’iniziativa.

redazione