A Balvano applausi per il Teatro Occasionale che ha messo in scena “Premiata Pasticceria Bellavista”

Un successo a Balvano la due giorni del “Teatro Occasionale”, compagnia locale, che ha messo in scena la commedia teatrale “Premiata Pasticceria Bellavista” di Vincenzo Salemme, con un riadattamento libero. Due serate all’insegna delle risate, della condivisione, ma anche degli applausi, quelli che il numeroso pubblico accorso nel salone “Santa Bartolomea”. La compagnia è composta da Antonia Di Carlo, Angela Simone, Lilla Di Iacovo, Vincenzo Le Caldare, Emanuela Di Stasio, il sindaco Costantino Di Carlo, Onofrio Di Carlo, Stanislao Santagata e Mimmo Teta. Un gruppo che è nato solo un anno fa, e alla sua seconda prova amatoriale, si è superato con successo. L’esordio lo scorso luglio con lo spettacolo “Casa di Frontiera” di Gianfelice Imparato. Un successo che ha spinto la compagnia balvanese a continuare e quindi a costituire una associazione, aperta a tutti. Questa iniziativa è l’esempio che in una piccola comunità anche il teatro può essere punto di riferimento sociale e culturale, non solo per i giovani, ma per tutte le generazioni. E sicuramente la compagnia “Teatro Occasionale” starà lavorando per un nuovo spettacolo da proporre..

Claudio Buono