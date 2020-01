Saldi, al via ieri in Basilicata. Ecco i consigli dell’Adoc per evitare le fregature

Attenzione ai fondi di magazzino: la merce posta in vendita sotto la voce “Saldo” non deve essere “l’avanzo” di fondi di magazzino di anni e stagioni precedenti, MA deve essere l’eccedenza invenduta della stagione in corso che culminerà con l’inizio di quella primaverile.Girate e confrontate: Non fermatevi mai al primo negozio che propone sconti ma confrontate i prezzi con quelli esposti in altri esercizi. A volte basta qualche giro in più per evitare l’acquisto sbagliato o per trovare prezzi più bassi. Inoltre, prima di comprare un prodotto, è possibile controllare sulproprio smartphone che il prezzo non sia più alto di quello praticato sul sito ufficiale.