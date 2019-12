Potenza e provincia, per fine e inizio anno intensificati i controlli dei Carabinieri

In questi giorni di festa e di maggiore afflusso di cittadini tra le vie del centro storico, i Carabinieri della Compagnia di Potenza, oltre ai servizi preventivi e di pronto intervento predisposti sull’intero capoluogo e nei paesi contermini, stanno attuando delle pattuglie a piedi lungo le principali vie in cui sono concentrate le iniziative e manifestazioni per le festività natalizie e di fine anno. In particolare con l’approssimarsi dello straordinario evento del “Capodanno Rai”, per il quale, oltre alla diretta prevista per la serata del 31 dicembre in Piazza Mario Pagano, nelle date antecenti è in via di svolgimento una serie di iniziative preparatorie, per la perfetta riuscita dello spettacolo televisivo che, prevedibilmente, vedrà la partecipazione di numerose persone. In tale contesto, si rendono necessari appropriati controlli, sempre più prossimi alle comunità, motivo per cui i Carabinieri hanno intensificato le attività di istituto, di modo da scoraggiare episodi che possano turbare le ordinarie condizioni dell’ordine e sicurezza pubblica, assicurando, invece, i tratti peculiari della “sicurezza percepita”. Finalità per la quale l’Arma potentina, proprio in concomitanza del tipico periodo di festa, attraverso i suoi presidi territoriali, quali i Comandi di Compagnia e Stazione, sta conducendo anche nei restanti e numerosi centri della provincia, analoghe iniziative. Tale tipologia di servizio “porta a porta” rappresenta un’ulteriore possibilità per i Carabinieri di far avvertire col contatto diretto la vicinanza dell’Arma alla popolazione, soprattutto alle persone più deboli, tra cui gli anziani, che, spesso da soli, vivono nei centri storici. Difatti, non sono mancati momenti di sereno confronto tra i cittadini e i Carabinieri, per manifestare la propria soddisfazione per la quotidiana opera svolta dalla Benemerita. Come già segnalato, anche nei giorni a venire, oramai prossimi al nuovo anno, i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza garantiranno analogamente la loro presenza su tutto il potentino, così da preservare le varie realtà locali e consentire di poter trascorrere serenamente queste giornate di festa.