Patente di guida, in Basilicata promossi il 95,4 % dei candidati. Dato lucano sopra la media nazionale

E’ senza dubbio uno dei primi obiettivi, un primo tassello, per i diciottenni, un traguardo importante: prendere la patente di guida. E, secondo l’elaborazione del Centro Studi di AutoScout24 (www.autoscout24.it), in base ai dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in Basilicata, se si considerano tutte le fasce d’età, lo scorso anno – 2018 – sono state 6.247 le persone che hanno sostenuto l’esame di guida per ottenere la patente “B”. Il risultato? Ben il 95,4% sono stati promossi. Il dato lucano è molto sopra la media nazionale, che si attesta attorno all’85,5%. Con questo dato, la Basilicata si posiziona al 5° posto in Italia per tasso di promossi. Al primo posto, come province, c’è Potenza con 3.447 persone idonee all’esame di guida. A seguire Matera con 2.514. Considerando la la percentuale di promossi, la provincia più virtuosa è Potenza (98,6%).

Sempre secondo lo studio di AutoScout24, ad assicurarsi la patente nel 2018, a livello nazionale, l’80% risultano essere giovani dai 18 ai 21 anni. Altre curiosità: oltre il 50 % inizia guidando quella dei genitori, mentre poco più del 20 % ne ha ricevuta una in regalo come premio appena superata la prova d’esame. Un 10 % è riuscito a comprarsela da solo con i propri risparmi.