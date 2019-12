Bella, si rinnova il parco auto comunale. L’amministrazione comunale sceglie le auto a gpl e rottama le vecchie

Si rinnova il parco auto comunale a Bella. Lo rende noto l’amministrazione comunale in queste festività natalizie. “Un’altra delle azioni messe in atto dall’amministrazione comunale, concretizzatasi in questi giorni, ha riguardato il rinnovo e la riqualificazione del parco auto, attraverso la rottamazione delle autovetture più obsolete ed inquinanti e la sostituite con altre nuove ed alimentate con combustibili più ecologici (GPL). La scelta di rinnovare il parco auto così come la scelta della specifica tipologia di autovetture da acquistare, sono state determinate dalla valutazione dei costi, fino ad oggi sostenuti, per la gestione e per il mantenimento dei veicoli utilizzati in Comune, e per conseguire quindi, da una parte, risparmi economici a favore del bilancio comunale, grazie alla sensibile diminuzione sia delle spese di manutenzione che delle spese relative all’ acquisto del carburante, dall’altra, una maggiore tutela dell’ambiente, grazie all’acquisto di auto meno inquinanti”.