Tragedia nel Potentino. Incidente sul lavoro, muore un operario forestale 50enne

POTENZA – Travolto da un albero – per cause in fase di accertamento – un operaio forestale, Giuseppe Sabato, di 50 anni, di Rionero in Vulture (Potenza), è morto oggi nella zona dei laghi di Monticchio, tra Rionero in Vulture e Atella (Potenza). Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che stanno facendo le verifiche per accertare la dinamica dell’incidente sul lavoro, e un’eliambulanza del 118 «Basilicata soccorso», ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione effettuati dagli operatori sanitari. Secondo quanto si è appreso, l’operaio forestale è stato travolto dall’albero mentre stava effettuando lavori di manutenzione della zona dei laghi di Monticchio, delegati al Consorzio di bonifica della Basilicata. Il governatore Vito Bardi e i sindacati hanno espresso vicinanza alla famiglia dell’operaio morto. (Fonte: Il Quotidiano del Sud – Basilicata)