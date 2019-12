“Natale Trapparo”, è tutta da ridere la canzone natalizia lucana ideata da Gianluca u’ sfiammat con Spagnoletta, Fiore e tanti artisti lucani

Risate assicurate con la canzone “Natale Trapparo”, pubblicata in questi giorni su Facebook. Si tratta di una vera e propria canzone natalizia lucana, con frasi e detti molto utilizzati nelle festività natalizie. Una canzone simpatica, nata dall’idea di Antonio Sabia, in arte “Gianluca u’sfiammat”, che l’ha pubblicata sulla sua pagina Facebook, presentando la canzone come una realizzazione da parte di “Gianluca u s’fammat & All Scars Stars”. Lui è un comico, attore e cabarettista lucano. Nel video e canzone sono ben riconoscibili il frontman dei Musicamanovella, Rocco Spagnoletta, il maestro della band Rocco Azzarino e Rocco Fiore, artista potentino oltre a tanti altri artisti lucani e cittadini. La canzone in pochi giorni ha totalizzato migliaia di visualizzazioni, raggiungendo quasi le 50mila. Di seguito il video e la canzone.

Claudio Buono