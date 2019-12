Da domani le prime precipitazioni nevose su Potenza e provincia. L’annuncio di Gaetano Brindisi

“Neve in arrivo in Basilicata”. E’ questo l’annuncio di Gaetano Brindisi, noto appassionato lucano di meteorologia. L’annuncio è stato pubblicato in nottata sul profilo Facebook da Brindisi che ci ha quasi sempre azzeccato. Questo il suo post scritto all’una della scorsa notte, in riferimento all’imminente fine settimana.”Tra 24 ore circa potremo assistere alla prima nevicata su Potenza di questa stagione invernale partita molto sotto tono. Alcuni problemi potrebbero aversi tra le 4 e le 7 di sabato mattina. La nevicata dovrebbe poi riproporsi verso ora di pranzo e continuare fino a sera.. Domenica altra neve di moderata intensità e qualche altra precipitazione nevosa potrebbe esserci anche lunedì. In totale la neve potrebbe raggiungere anche i 10-15 cm. Per il 31 è previsto un generale miglioramento anche se farà piuttosto freddo. A Matera si prevede al massimo una leggera imbiancata. Siamo in inverno e una situazione come questa rientra nella assoluta normalità per la stagione. Se c’è qualcosa di strano è proprio la mancanza di neve su tutti gli Appennini..”. Staremo a vedere.

Claudio Buono