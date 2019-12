Ospedale di Villa d’Agri, visita e doni ai bambini del reparto di pediatria da parte dei Carabinieri con il capitano Lucia Audino

Nella mattinata del 24 dicembre scorso, a Villa d’Agri di Marsicovetere, in occasione delle festività natalizie, il Capitano Lucia Audino, Comandante della Compagnia Carabinieri di Viggiano (PZ), insieme ad una rappresentanza di militari dipendenti, ha fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di “Pediatria” del locale Ospedale “San Pio”. L’Ufficiale è stato ricevuto dalla Dott.ssa Italia Iannelli, responsabile del reparto, e dal personale sanitario in servizio. L’incontro, caratterizzato da un clima festoso, in piena armonia con il periodo natalizio, nonostante ci si trovasse in un luogo di cura, ha coinvolto circa 30 bambini e i loro genitori, tutti entusiasti per questa gradita ed inaspettata sorpresa. Gli stessi hanno accolto i Carabinieri con grande gioia, ricevendo in dono, i bimbi, per la significativa occasione, graziosi giochi, caramelle, gadget dell’Arma dei Carabinieri e piccole riproduzioni di macchinine e moto utilizzate dalla “Benemerita” per lo svolgimento dei servizi d’istituto. Non sono mancati momenti di curiosità e richieste da parte dei piccoli nei confronti dei Carabinieri, in particolare il desiderio, seppur per pochi istanti, di indossare il loro berretto dell’uniforme. L’iniziativa, concordata con la Direzione Sanitaria dell’Ospedale, ha riscosso unanime plauso da parte di tutto il personale sanitario presente e dei visitatori. L’evento si è rivelato per tutti come una giornata di spensieratezza e serenità, così da alleviare situazioni di difficoltà e sofferenza soprattutto per bambini così piccoli, dell’età anche di due anni, che hanno invece regalato agli adulti sorrisi ed espressioni di felicità.