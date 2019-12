Nella giornata di ieri, lunedì 23 dicembre 2019, una delegazione del C.R. Basilicata si è recata all’Ospedale San Carlo di Potenza in visita all’Unità Operativa Complessa di Pediatria, diretta dal dottor Sergio Manieri. Il presidente del Cr Basilicata, Piero Rinaldi, accompagnato dai consiglieri Domenico Ciaglia e Antonio De Bonis e da alcuni collaboratori del Comitato, ha fatto visita ai bambini del reparto di pediatria, consegnando ai piccoli degenti palloni e peluches. “E’ con grande emozione che compiamo questa visita – ha detto il presidente Rinaldi – con la speranza di dare un sorriso a questi piccoli amici che speriamo possano in breve tempo risolvere i loro problemi di salute. Torniamo con grande piacere a fare visita a questo reparto dove già in passato abbiamo portato anche la Coppa del Mondo vinta dagli Azzurri nel 2006”. Alla visita presso l’U.O. di Pediatria ha partecipato anche l’ing. Michele Simonetti, referente del Progetto Sostenibilità del distretto meridionale dell’Eni.