Potenza, senza stipendio si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco. Momenti di tensione a rione Betlemme

Momenti di tensione stamane nella sede della ex Comunità Montana a rione Betlemme a Potenza. Un lavoratore forestale dipendente del Consorzio di Bonifica si è cosparso di benzina ed ha minacciato di darsi fuoco. Motivo: il mancato pagamento dello stipendio. Ha desistito soltanto dopo che ha avuto assicurazioni dal Presidente della Giunta Regionale, Vito Bardi. La Flai Cgil di Basilicata esprime solidarietà nei confronti del lavoratore forestale che questa mattina ha minacciato di darsi fuoco nei locali del Consorzio di bonifica, a Potenza, a causa del mancato pagamento della mensilità di novembre. Nonostante gli sforzi compiuti dai sindacati, che hanno spinto affinché a differenza degli anni passati questa mensilità venisse pagata prima di Natale e non a gennaio, come solitamente avviene, ciò non è stato possibile. Il Consorzio non ha potuto retribuire le giornate di lavoro effettuate dai 4.500 lavoratori forestali nel mese di novembre a causa di alcuni problemi burocratici che hanno impedito alla Regione Basilicata di versare gli 8 milioni di euro necessari per suddetta mensilità. (Fonte: Ufficio Stampa Basilicata)