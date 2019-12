Maltempo, a Balvano si allaga parte del nuovo campo sportivo. Il sindaco Di Carlo: “Colpa degli imbecilli”

Si è allagata parte del nuovo campo, in erba sintetica, di Balvano. Un vero e proprio fiume d’acqua, proveniente da un vicino canale, ha invaso parte del campo nella mattinata di ieri. L’acqua non è riuscita a defluire -a quanto pare- da un sottopasso, praticamente pieno di rifiuti. “Gli effetti della imbecillità umana”, ha commentato il sindaco, Costantino Di Carlo, che ha continuato: “Mi hanno telefonato perché entrava un fiume di acqua nel campo sportivo, sono andato a vedere e le foto raccontano cosa ho trovato. Le buste di spazzatura che le persone per bene abbandonano nel sottopasso hanno letteralmente bloccato la possibilità all’acqua di entrare nella griglia che è grande quanto una macchina”. Sul posto è stato immediato l’intervento dell’ufficio tecnico e di alcuni operai del Comune, che hanno provveduto alla pulizia del sottopassaggio per far confluire l’acqua. Tanti i rifiuti e le buste rinvenute. “Spero solo che gli imbecilli che fanno queste cose, non coincidano con quelli che poi si lamentano e sparlano”. Alcuni cittadini hanno lamentato il fatto che il campo è stato realizzato in prossimità di un vallone. La situazione è stata ripristinata già nella giornata di ieri dal Comune.

Claudio Buono