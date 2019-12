Sant’Antonio Casalini di Bella, successo per la 2^ edizione del presepe vivente realizzato dalla scuola

Per il secondo anno il Plesso Scolastico di Sant’Antonio Casalini composto da due pluriclasse e una sezione dell’infanzia, ha voluto riproporre, il “Presepe Vivente “ coinvolgendo la 5^A della primaria di Bella in quanto classe attiva nel progetto “Continuità”. La serata del 20 dicembre è stata divisa in tre parti: la prima ha avuto inizio alle 17:00 con la musica degli zampognari e poi sono partiti i sette quadri viventi allestiti all’esterno del Museo del Latte; sono state realizzate tutte le fasi della nascita di Gesù. Dall annunciazione sino all adorazione dei Re Magi arrivati alla capanna a cavallo. La seconda parte si è svolta all’interno del Museo del Latte alle ore 18:00 dove sono state allestite dai genitori varie botteghe: delle filatrici, del casaro, del fabbro, dell’oste, del ciabattino, del falegname, delle lavandaie, del fruttivendolo. La terza parte è terminata con tre ore di spettacolo per i bambini: giocolieri ed elfi hanno divertito il pubblico aggirandosi tra la casetta di Babbo Natale e i mercatini allestiti da docenti e genitori di Sant’Antonio Casalini. All’incanto della serata non potevano mancare la dolce musica natalizia e i prodotti tipici della trazione locale.

Un grazie agli alunni, genitori, docenti, dirigente, amministrazione comunale e tutti gli esercenti che hanno reso possibile questa manifestazione. Queste le parole dell’assessore comunale Carmine Ferrone: “Ringrazio vivamente tutte le persone che hanno reso possibile una serata piena di emozioni. A partire dalla docente Leone, la Dirigente, gli alunni e i genitori tutti. Insieme, anche quest’anno abbiamo reso magica una serata all’insegna del divertimento, emozioni e tradizione e integrazione. Bisogna vivere il passato per realizzare il futuro. Come Amministrazione Comunale continueremo a supportare queste lodevole iniziative culturali per una comunità sempre più unita e coesa”.