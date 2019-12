Sant’Angelo Le Fratte, il gruppo “Costruisci il tuo futuro” su sportello bancomat: “Non funziona da giorni, inaccettabile”

Il gruppo consiliare “Costruisci il tuo futuro” del Comune di Sant’Angelo Le Fratte con la presente esprime il proprio rammarico per la mancata evasione sia nella prima edizione (anno 2018) che nella seconda (anno 2019) del progetto di Poste Italiane rivolta ai piccoli Comuni finalizzata all’ammodernamento degli uffici dislocati sul territorio con contestuale implementazione dei servizi quali gli ATM evoluti, hot spot wifi, ecc. promossa dall’Amministratore unico Matteo Del Fante. In una comunità come quella del comune di Sant’Angelo Le Fratte che da anni investe ingenti risorse per la promozione del territorio (murales, sculture, su tutte) è francamente inaccettabile da gran parte dei cittadini residenti e domiciliati così come per i visitatori, l’assenza di un dispositivo, piuttosto che uno sportello rispettoso della privacy dei correntisti, al passo con i tempi. Se a questo si aggiunge una miopia sulle esigenze reali dei residenti, ormai dei veri e propri resilienti, da parte della parte politica accadono eventi, come quello denunciato a codesto gruppo politico in questi giorni, ovvero che l’unico sportello bancomat disponibile di fatto è in panne da diversi giorni (riferito ad un altro istituto di credito, aperto solo alcune ore a settimana) allora vi è da chiedersi quale ruolo assurge ancora la politica a livello locale? Come gruppo siamo convinti che le necessità primarie e di carattere generale debbano essere discusse a 360 gradi senza nascondersi dietro le diverse appartenenze politiche per il bene della comunità ed è per questo che in data 06/11/2019 avevamo interrogato l’Amministrazione Comunale rispetto a tale increscioso episodio, ma la stessa ha ritenuto opportuno ignorare la nostra richiesta (come in tutte le altre precedenti interrogazioni da inizio mandato). Alla luce di quanto sopra espresso e considerato che nel solo anno 2019 vi sono 25 percettori del Reddito di Cittadinanza nel nostro comune che si ritrovano impossibilitati a poter gestire le operazioni di prelievo e verifica del saldo della propria carta, che li costringe a spostarsi nei comuni limitrofi, con il presente comunicato, inoltrato anche a Poste Italiane, sollecitiamo la polita locale, nonché quella regionale a fare tutto quanto possibile al fine di non perdere questa opportunità promossa da Poste Italiane.

