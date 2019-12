A Picerno Babbo Natale sale a bordo degli scuolabus. Lodevole iniziativa di Autolinee Caivano

Gradita sorpresa a Picerno per i più piccoli prima di entrare a scuola. Per gli alunni picernesi, Autolinee Caivano – azienda che si occupa anche del trasporto scolastico a Picerno – ha preparato per loro una bella sorpresa. L’altra mattina Babbo Natale è salito sullo scuolabus di Autolinee Caivano e ha donato ai bambini un piccolo gesto, una pallina rossa da poter appendere all’albero di Natale con su scritto i propri nomi. Tutto ciò anche grazie alla collaborazione di due picernesi, Carmine Farenga e il fotografo Rocco Capece Kikino. L’iniziativa testimonia ancora come una volta l’azienda Caivano sia impegnata anche nel sociale. Anche in questo caso, una iniziativa di successo che ha strappato un sorriso ai bambini, felici ed entusiasti per la visita di Babbo Natale, che alla fermata del bus è salito a bordo per abbracciarli.

