Nel potentino è allarme furti. Ladri in casa mentre il proprietario si trovava ai funerali del padre: c’è paura

A Potenza e provincia non si ferma l’azione criminale di bande di ladri, che stanno mettendo a soqquadro molte abitazioni. Negli ultimi giorni, anche ad Avigliano. Ignoti, infatti, hanno puntato diverse contrade e aree vicine ad Avigliano, seminando panico. Come racconta il portale d’informazione Ondanews.it, “in un un caso, i ladri sarebbero entrati in un’abitazione mentre il proprietario si trovava ai funerali del padre. Durante la triste circostanza, il telefonino dell’uomo ha segnalato l’attivazione dei sensori di movimento delle telecamere presenti in casa”. In questa occasione, i ladri sono riusciti a portare via diversi oggetti di valore, e si sarebbero allontanato, almeno in quattro, a bordo di un’Audi A4 grigia, con accento campano. Nei giorni scorsi anche un farmacista a Lagopesole sarebbe stato minacciato con un coltello e a volto coperto. Paura a Torretta, Lagopesole, Possidente e Avigliano. Numerosi episodi anche a Potenza e provincia. Adesso la gente ha davvero paura. Sui vari episodi indagano le Forze dell’Ordine, presenti sul territorio. Ma a quanto pare, sembra davvero difficile bloccare queste bande di veri e proprio professionisti.

