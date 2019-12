Croce Rossa Italiana, istituito il Comitato Melandro con sede a Vietri di Potenza. E’ il decimo della Basilicata

In attuazione della delibera del consiglio Nazionale della Croce Rossa Italiana è stato istituito il Comitato Melandro–ODV, con sede legale a Vietri di Potenza. Con tale atto di fatto si premia l’impegno e la dedizione quotidiana del gruppo volontari di Vietri di Potenza, istituito nel 2009. Dieci anni di attività intensa che hanno portato i vertici regionali della Croce Rossa Italiana, con il Presidente Cav. Vincenzo Anobile, a proporre ai vertici Nazionali l’istituzione del nuovo Comitato. Con il Comitato Melandro sono 10 i Comitati nella Regione Basilicata. Al volontario Gerardo Tedesco, è stata affidato l’incarico di Commissario con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fino all’espletamento delle regolari elezioni statuarie. “Sicuramente è un grande riconoscimento per gli oltre cento volontari che fanno parte del gruppo di Vietri di Potenza, che quotidianamente si occupano di garantire tutti i servizi, spaziando dall’area sociale a quella sanitaria non trascurando mai la protezione civile. Certamente per tutti non è assolutamente un punto di arrivo, ma bensì una nuova partenza con obiettivi ancora più ambiziosi nel rispetto dei sette principi che disciplinano la nostra associazione”. Il Comitato Melandro apre ovviamente nuove possibilità sia per il territorio di Vietri di Potenza sia per i comuni dell’ambito territoriale del Comitato, che ricordiamo essere Savoia di Lucania, Sant’Angelo Le Fratte, Balvano e Picerno, che saranno attenzionati maggiormente proprio perché ora avranno un Comitato che si dedicherà prevalentemente a loro. Il Commissario assicura che in tutto l’ambito territoriale del Comitato sarà avviata, sin da subito, una serie di attività che mirano innanzi tutto ad attenuare la nuova piaga sociale della povertà dovuta al momento di crisi che vive il paese, ovviamente non trascurando tutte le altre attività di Croce Rossa Italiana. Infine nel ringraziare i vertici Croce Rossa Italiana sia Regionali che Nazionali per la fiducia datagli, il Commissario augura un buon lavoro a tutti i volontari del neo Comitato. Sabato 7 dicembre alle ore 17,30 nella Sala Convegni Comunale di Vietri si è festeggiata l’inaugurazione del Comitato alla presenza dei vertici regionali di Croce Rossa e delle autorità civili e militari del posto.

