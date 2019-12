Arriva il nuovo comandante del Comando Militare Esercito Basilicata: Augusto Gravante incontra il Prefetto di Potenza

Il Prefetto di Potenza Annunziato Vardè, ha ricevuto in visita il nuovo Comandante del Comando Militare Esercito Basilicata Augusto Gravante. Nel corso del proficuo incontro il Colonnello Gravante si è intrattenuto con il Prefetto sui temi afferenti alla sicurezza generale del territorio, soffermandosi sulla particolare situazione che riguarda il Centro di Permanenza Temporanea per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio. A margine dell’incontro il Colonnello Gravante ha ringraziato il Prefetto Vardè per le preziose e fattive sinergie con il Comando Militare Esercito Basilicata volte alla realizzazione di alcune importanti iniziative locali che vedono coinvolte le due Istituzioni. Il colloquio è stato utile anche per rinsaldare i rapporti di collaborazione tra la Prefettura ed il Comando Militare Esercito Basilicata e per confermare l’impegno a mantenere alta l’attenzione sulle specifiche problematiche di competenza. Il Prefetto Vardè ha formulato i migliori auguri di buon lavoro al Colonnello Gravante nella Sua nuova, delicata responsabilità.