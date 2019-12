Giornata Internazionale dei Diritti Umani, domani iniziativa al “Da Vinci-Nitti” di Potenza

Martedì 10 dicembre si celebra la “Giornata Internazionale dei Diritti Umani”. Ne avete mai sentito parlare? Si tratta dell’anniversario della pubblicazione della “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”, adottata per la prima volta il dieci dicembre 1948 dalle Nazioni Unite. La Dichiarazione universale racchiude in sé i diritti inalienabili che ogni essere umano dovrebbe possedere. Usare il condizionale è d’obbligo perché non tutti gli uomini godono di tali libertà, nonostante si ritenga siano fondamentali. In vari Paesi del mondo guerre, abusi, oppressioni e sfruttamenti sono all’ordine del giorno e l’unico modo per combattere la violazione dei diritti umani è formare le coscienze attraverso l’informazione. Per questa ragione, noi studenti del Liceo Linguistico Leonardo da Vinci-Nitti di Potenza abbiamo deciso di collaborare con l’associazione “UnIdea” e con il gruppo locale di “Amnesty International” e di dedicare questa giornata alla scrittura di lettere indirizzate ai prigionieri di coscienza, sui passi dell’avvocato Peter Benenson che, nel 1961, inviò una lettera al quotidiano “The Observer” con cui proponeva la sensibilizzazione nei confronti di tali problematiche. L’esempio che portò alla luce l’avvocato risale al periodo della dittatura di Salazar, quando due portoghesi furono incarcerati per aver brindato alla libertà. Esattamente come Benenson noi studenti delle classi IV B, IV C e IV D elaboreremo degli scritti volti a consapevolizzare ogni componente della società cosicché i nostri rappresentanti politici possano mobilitarsi e sostenere concretamente la causa dei diritti umani anche nei Paesi dove ciò non avviene ancora. L’evento si terrà dalle ore 10:00 alle 13:00 nella sede del Liceo Linguistico di Via Ancona. Lo rendono noto gli alunni della IV B, IV C e IV D del Liceo Linguistico L. da Vinci-Nitti.