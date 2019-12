Potenza, uomo ai domiciliari picchia e minaccia di morte la compagna. Arrestato dalla Polizia: in casa aveva anche armi e droga

Gli agenti di Polizia dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso pubblico – Squadra Volanti, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata sono intervenuti presso l’abitazione di una coppia convivente, a Potenza, per segnalazioni di violenta lite giunte al 113 da alcuni condomini. Giunti celermente sul posto, gli operatori hanno notato evidenti segni di colluttazione e la ragazza, che presentava tumefazioni al volto ed aveva indumenti sporchi di sangue, si portava alle loro spalle chiedendo aiuto e riferendo di essere stata picchiata non solo in quell’episodio ma altre volte nell’ultimo mese. Una circostanza che ha scatenato nuovamente l’impeto del compagno, pluripregiudicato potentino e già agli arresti domiciliari per un altro procedimento, che ha minacciato di morte la vittima anche in presenza degli agenti di Polizia, che sono riusciti a contenerlo e a mettere in sicurezza la donna, poi accompagnata presso il Pronto Soccorso del San Carlo per le cure del caso. Gli operatori quindi, dopo i primi accertamenti, hanno proceduto all’esecuzione di una perquisizione personale, estesa all’abitazione, alle pertinenze nonché ai locali nella disponibilità dell’arrestato. La perquisizione ha dato esito positivo ed in particolare in una soffitta nella disponibilità dell’arrestato, sono state rinvenute e sequestrate: una pistola con matricola abrasa avente il colpo in canna ed il cane armato, compresa di munizionamento, una pistola scacciacani priva di tappo rosso comprensiva di munizionamento, 453 grammi di sostanza presumibilmente stupefacente del tipo “Marjuana”, oltre a materiale vario idoneo al confezionamento della sostanza in dosi e altro materiale di interesse investigativo. Per questi fatti l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato trasferito in carcere a Potenza.

comunicato stampa