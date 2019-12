Bella, domenica mattina la cerimonia di inaugurazione del nuovo Asilo Nido comunale

Domenica 8 Dicembre, con inizio alle ore 10.00, si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’Asilo Nido Comunale di nuova apertura presso la struttura di Bella Muro, sulla Strada Provinciale Bellese SP14. Lo rendono noto il Sindaco Leonardo Sabato e l’Assessore alle politiche sociali e all’istruzione Angela Carlucci. Il servizio di Asilo Nido, rivolto ai bambini di età compresa tra zero e trentasei mesi, funzionerà a regime, con il tempo pieno ed il servizio mensa, a partire da lunedì 9 dicembre; un servizio pubblico con profondo valore educativo che si inserisce nel quadro di una politica socio-educativa di sostegno alle famiglie promossa dal Comune di Bella e dalla Regione Basilicata; un servizio assolutamente nuovo per il territorio, non solo per la comunità bellese ma anche per le comunità limitrofe dell’area del Marmo Platano e dell’Area Interna. Peculiare, infatti, è la centralità della struttura e rilevante, quindi, il suo valore comprensoriale. La struttura, rinnovata secondo le più recenti concezioni edilizie, a cominciare dalle energie rinnovabili, presenta ambienti funzionali, nuovi, luminosi e accoglienti, pensati a misura di bambino e sulla base delle più recenti metodologie pedagogiche. La ricettività della struttura è di 25 posti. Importante e significativo è il risultato in termini di numero di iscrizioni che, ad oggi, è pari a 22 piccoli utenti. Un risultato che lascia presagire, anche sulla base degli orientamenti dello Stato centrale in tema di asili nido, un crescendo di interesse e di bisogni per servizi di questa tipologia. Il servizio sarà gestito dalla Cooperativa Sociale “Nasce un Sorriso”. Nella certezza di offrire ai piccoli e alle loro famiglie un luogo di crescita sicuro, sereno e fondamentale per l’approccio alla scuola e alla società, aspettiamo i genitori interessati e tutta la cittadinanza bellese e dei comuni limitrofi, alla cerimonia di inaugurazione e per celebrare insieme un risultato di grande importanza sociale e civile.

