A Potenza domani l’edizione 2019 della “Giornata del Medico” nella sede dell’Ordine

Domani, sabato 7 dicembre, a partire dalle ore 9.00, nella Sala dei Medici Illustri, della sede dell’Ordine dei Medici della Provincia di Potenza, in Via Verrastro, 3 del capoluogo, sarà celebrata l’edizione annuale della Giornata del Medico. Un’occasione preziosa di incontro e confronto sui temi deontologici e sul ruolo cruciale del sistema ordinistico, nella accoglienza dei giovani medici, sull’esempio dei predecessori che hanno contribuito a disegnare la storia della Medicina in Basilicata. Due i momenti previsti: la Cerimonia della Consegna delle Medaglie d’oro per il cinquantennale delle lauree, che verranno conferite ai dottori Fernando P.C. Bonomo, Nicola Calderano, Agostino D’Andrea, Rocco Miranda, Corrado Morelli, Domenico Rinaldi; la Cerimonia del Giuramento di Ippocrate per i neo laureati che entreranno a far parte dell’Albo dei Medici Chirurghi e dell’Albo degli Odontoiatri. Presiederanno all’evento, il dr. Rocco Paternò, Presidente dell’OMCeO di Potenza e il dr. Donato Mariano Galizia, Presidente della CAO di Potenza.