“Solo Basilicata”, il 7 dicembre a Satriano di Lucania una rassegna e degustazione delle eccellenze eno-gastronomiche lucane

SATRIANO DI LUCANIA – Si terrà il 7 dicembre a Satriano di Lucania presso l’Agriturismo Fattoria Bio Pucciariello la manifestazione “Solo Basilicata”, una rassegna e degustazione di eccellenze eno-gastronomiche della Basilicata. Obiettivo dell’iniziativa, in programma a partire dalle ore 20:00 e organizzata in collaborazione con Ivy Tour Basilicata, è proporre una cena speciale con un duplice scopo: sorprendere le papille gustative con i migliori prodotti tipici della Basilicata e valorizzare le eccellenze enogastronomiche lucane. Sarà un vero e proprio viaggio sensoriale di 5 portate accompagnate dalla degustazione di quattro vini D.O.C. con la guida di un delegato dell’Associazione Italiana Sommelier. Il convivio prevede la degustazione di quattro vini D.O.C. della Basilicata abbinati a un menù di 5 portate con le eccellenze della Basilicata tra cui tre tipi di formaggio, tre tipi di salumi, tre volte tutto: un piatto tutto bio, tutto vegetale, tutto prodotto in Fattoria Bio Pucciariello, un piatto con prodotti della Basilicata abbinati al Baccalà, tre dolci natalizi.