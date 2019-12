Vietri di Potenza: Comune, Egrib e Volontariato in campo per il riciclo dei rifiuti. Domani la fase finale del progetto “Il Rifiuto che si illumina”

“Il Rifiuto che si illumina”. Giovedì 5 dicembre a Vietri di Potenza la fase finale dell’iniziativa di Comune ed EGRIB Realizzati numerosi oggetti con materiale da riciclo

Si terrà giovedì mattina, 5 dicembre, a partire dalle ore 10:00, la fase finale del progetto “Il Rifiuto che si illumina”, pensato dall’amministrazione comunale di Vietri di Potenza e dall’Egrib, l’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata, grazie alla collaborazione ed al lavoro delle associazioni di volontariato e degli alunni di Vietri. Grazie al riciclaggio dei rifiuti, decine di volontari ed alunni hanno realizzato numerosi lavori, che verranno presentati nella mattinata di giovedì 5 dicembre, in una iniziativa itinerante che prenderà il via dal Municipio situato in Viale Tracciolino. Con questa manifestazione, condivisa da Comune ed Egrib, si è voluto mettere al centro l’idea di recuperare materiali utili dai rifiuti al fine di riutilizzarli anziché smaltirli direttamente in discarica, creando qualcosa di bello ed importante. Materiale, quello utilizzato, riciclato, che previene dunque lo spreco di materiali potenzialmente utili, garantendo maggiore sostenibilità al ciclo di produzione e di utilizzazione dei materiali, riducendo anche il consumo di materie prime, l’utilizzo di energia e l’emissione di gas serra associati.

Con i materiali riciclati sono stati realizzati alberi con bottiglie di plastica e grucce o con ferro in disuso, alberi con lattine, oggetti e fiori con plastica e materiale da riciclo, ghirlande con tappi di bottiglie di plastica, fiocchi di neve con mollette da bucato, un presepe vivente con abiti ottenuto con materiale riciclato, costumi, un albero con pasta e polistirolo, albero con carta e tanti altri oggetti. A partecipare all’iniziativa le associazioni: Protezione Civile, Croce Rossa Comitato Melandro, Agio, Lab.Proge.Pa, Sirio Onlus, Cap 85058, Avis, Scuola Comunale dell’Infanzia e Istituto Comprensivo. Una manifestazione che rende più che mai prezioso il rifiuto, e che ha visto il lavoro e la collaborazione dell’intera comunità. A conclusione del percorso itinerante, interverrà il sindaco Christian Giordano e Anna Lanza, funzionaria dell’Egrib referente del progetto.

comunicato stampa