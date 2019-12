Basilicata, i Carabinieri s’insediano nella Caserma “Lucania”. Diventerà polo unico dell’Arma

Ieri mattina a Potenza, i Carabinieri del Comando Legione “Basilicata” si sono insediati nella Caserma “Lucania”. Il trasferimento del Comando della Legione Carabinieri avviene dopo i lavori di ristrutturazione della storica caserma “Lucania”, situata in via Ettore Ciccotti, di fronte all’antica villa comunale, già orto botanico di santa Maria. La caserma realizzata nel 1885, venne in parte distrutta dai bombardamenti del 1943, per poi essere ristrutturata per ospitare fino al 2009 il 91° Reggimento fanteria “Lucania”. Questa mattina con la cerimonia dell’alzabandiera l’edificio storico è ritornato a nuova vita con l’insediamento del Comando della Legione Carabinieri “Basilicata”. Nella Caserma “Lucania” si sono insediati gli uffici del Comando Legione già dislocati in uno stabile privato in via Siracusa. Il trasferimento, oltre al recupero della storica struttura militare, consentirà, nell’ottica di razionalizzazione delle risorse della Pubblica Amministrazione, un notevole risparmio sui canoni di locazione passiva con l’accentramento, nel prossimo futuro, di tutti i presidi dell’Arma della città di Potenza, così da costituire un polo unico dell’Arma dei Carabinieri nel Capoluogo regionale. Il Generale di Brigata Rosario Castello, Comandante della Legione “Basilicata” con la cerimonia dell’alzabandiera di questa mattina ha avviato il nuovo corso storico del prestigioso edificio, in attesa della cerimonia di inaugurazione che si terrà prossimamente.