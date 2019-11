Una notte di divertimento a Madrid: dove andare?

Madrid è una delle capitali del divertimento europee, ed è anche una delle mete preferite dalla community di Gnoccatravels.com che… di divertimento, evidentemente, se ne intende! Ma dove andare nella metropoli iberica, se ci si vuole svagare un po’ dopo cena?

Cominciamo dal Museo Chicote. Costruito nel 1931, il Museo Chicote era immerso nel glamour hollywoodiano di quest’epoca, frequentato da star come Ernest Hemingway e Grace Kelly. Oggi è una struttura più moderna, che tuttavia conserva il fascino di questa era d’oro con arredi anni ’30 e con una sofisticata lista di cocktail tale da rendere questa struttura una tappa essenziale nella vostra gita a Madrid.

Il secondo luogo da non perdere è l’Angelita: composto da un bar intimo ed elegante, un ristorante in stile bistrot e un wine bar con arredi classici ma moderni, vini superbi, cocktail e gastronomia di qualità, è un locale molto popolare e… con le caratteristiche di cui sopra non c’è sicuramente da stupirsi! I cocktail sono realizzati con una vasta scelta di liquori interessanti insieme a ingredienti biologici provenienti dalle vicinanze, mentre il menu che cambia ogni giorno mette in mostra i prodotti locali di stagione.

Facciamo poi una capatina al 1862 Dry Bar: qui i barman vi guideranno con i loro consigli alla scoperta dei migliori cocktail, combinando la loro esperienza con una vasta gamma di alcolici e ingredienti. Il bar è elegante e minimalista, con soffitti alti e una vasta gamma di bottiglie in esposizione che riflettono la diversità delle soluzioni proposte. Gestito dall’appassionato di cocktail Alberto Martínez, questo bar è celebrato sia per drink classici che creativi.

Quindi, merita sicuramente una visita il Velvet, precedentemente noto come Reina Bruja, un club rinomato per i suoi interni progettati da Thomás Alia, con 16 milioni di punti luce a LED che cambiano colore. Questo impressionante spazio multifunzionale all’avanguardia può ospitare gruppi piuttosto numerosi, e lo schema di illuminazione a colori può essere personalizzato per ogni evento e festa. Il catering per eventi include tartine calde e fredde.

Altro punto imperdibile è il Del Diego: l’ambiente elegante ed esclusivo di questo bar non passerà inosservato. Entrate nel bar attraverso le porte scorrevoli in vetro e vedrete subito delle decorazioni in acciaio lucido e legno. Grazie ai suoi barman altrettanto eleganti, Del Diego serve cocktail di alta classe per i palati più esigenti. Del Diego è di proprietà di Fernando del Deigo, un tempo barman dell’affascinante Museo Chicote, di cui abbiamo parlato poco fa. Vi consigliamo di arrivare presto e di trovare un posto al bar per guardare Diego e i suoi due figli che mescolano cocktail con un tocco esperto.

Chiudiamo infine con il Bar Cock, ex bordello progettato nello stile di un club inglese degli anni ’20, con tende di velluto rosso e poltrone in pelle goffrata. Negli anni ’40 questo bar era il luogo d’incontro di club letterari e politici e attira ancora oggi autori famosi. Gli artisti frequentano il bar, e i loro disegni e rappresentazioni sono esposti nella galleria. Provate il caratteristico Bull Shot, realizzato con consommé e vodka!