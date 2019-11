M5S, 82mila euro per progetti nelle scuole lucane. Ritorna il Restitution Day con “Facciamo EcoScuola”

“Siamo lieti di comunicare l’avvio dell’iniziativa “Facciamo EcoScuola”finanziata con 3 milioni di euro di restituzioni dei portavoce del Movimento di Camera e Senato”. Si legge in una nota del Movimento 5 Stelle. Si tratta di una riproposizione dell’iniziativa ideata nel 2016 proprio dal Gruppo Consiliare M5S Basilicata in Consiglio Regionale. Inizialmente, la dotazione finanziaria per la nostra regione prevista per questa nuova tornata era di 61.805,38 euro e come gruppo consiliare abbiamo deciso di incrementarla con ulteriori 20 mila euro. Pertanto saranno disponibili per le scuole lucane 81.805,38 euro. A differenza della scorsa edizione, all’iniziativa “Facciamo EcoScuola”, possono partecipare le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado di tutta la Regione. Le Scuole potranno inviare entro il 15 gennaio il loro progetto orientato a raggiungere uno di questi obiettivi: riduzione dell’impronta ecologica, interventi di messa in sicurezza dei locali scolastici, promozione della mobilità sostenibile, educazione ambientale, rigenerazione degli spazi, organizzazione di giornate per la sostenibilità. I progetti da finanziare saranno scelti a seguito di votazione sulla piattaforma Rousseau su base regionale. Attraverso il nostro strumento di democrazia diretta, i cittadini dei singoli territori potranno valutare le migliori proposte da realizzare.

I dettagli del progetto sono disponibili qui ➡️ http://bit.ly/facciamo-ecoscuola

Presentare i vostri progetti è semplicissimo, basta compilare il form qui: http://bit.ly/facciamo-ecoscuola-form

