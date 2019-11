L’incasso di una giornata di lavoro all’Unicef per i bambini siriani. L’iniziativa di un barbiere di Potenza

Breaking Barber Club in Via della Costituzione Italiana 56 a Poggio tre Galli a Potenza è “tra i locali di Barber nel panorama lucano piú bello in cui sia mai stato! Locale accogliente e personale gentile e simpatico. Il barbiere Vincenzo Number One bravissimo ragazzo e ottimo parrucchiere”. Così scrive sulla pagina Facebook del locale Michele Zaccagnino. Da oggi il Comitato Provinciale Unicef di Potenza può affermare che Vincenzo Giubileo, con il suo collaboratore Danilo Galeari è non solo un bravo professionista ma anche una persona generosa perchè ha destinato il 40 per cento dell’intera giornata di venerdì 21 novembre a Unicef Potenza per assicurare vaccinazioni che salvano la vita ai bambini della Siria in guerra. Dall’inizio dell’anno, in Siria sono morti centinaia di minori e gli sfollati sono più di 125.000. Le prime vittime della violenza dei combattimenti in Siria sono i bambini. Case, scuole, ospedali e gli impianti idrici sono stati distrutti. Di una guerra che dura da 8 anni sono i bambini a pagarne il prezzo più alto rimanendo uccisi oppure orfani, costretti a fuggire dalle proprie case e vivere per lungo tempo in condizioni precarie. Abbiamo chiesto a Vincenzo perchè ha scelto Unicef in occasione del 30° Anniversario della firma della Convenzione sui diritti dei bambini e ci ha risposto che “il suo collaboratore Danilo Galeati è figlio di Speranza Gazzellone, un’insegnante della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Giacomo Leopardi” di Potenza, amica dell’Unicef da molti anni. Volevo fare un piccolo gesto di solidarietà perché troppi soldi oggi vengono sprecati per cose futili e mi fido di Unicef come quelli che su Instagram hanno condiviso la mia scelta. E il 21 novembre è stata una giornata speciale per noi perchè i nostri clienti erano consapevoli di aiutare i bambini siriani con alimenti terapeutici, medicinali, personale sanitario e strumenti per la potabilizzazione dell’acqua. Con il nostro aiuto salviamo la vita dei bambini in Siria e li proteggiamo dalle conseguenze di una guerra che sembra infinita”. E allora con un altro cliente Alessandro Vorihan Leoni vi invitiamo al Breakin Barber club “Tutto ciò che serve per una piccola pausa. Bel locale, bella musica, bravissimo il barbiere Vincenzo. Cortese e molto professionale”. L’amore, la solidarietà, la generosità sono i valori importanti del Natale che si avvicina. Grazie Vincenzo e Danilo perchè avete aiutato Unicef a salvare la vita a bambini che hanno bisogno del nostro aiuto.

Mario Coviello