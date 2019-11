A vent’anni dalla scomparsa di Michele Amodeo. “Il Pozzo della Farfalla” gli dedica a Potenza uno spettacolo teatrale domani sera

Sabato 23 novembre 2019 dalle ore 20:30 presso il Cineteatro Don Bosco di Potenza, l’associazione “Il Pozzo della Farfalla – Onlus” dedica l’annuale appuntamento teatrale al ricordo di Umberto Amodeo, a vent’anni dalla sua scomparsa. “Canzoni e Parole tra il Sentimento e il Buon Umore – Con Umberto nel Cuore” è il titolo dello spettacolo per il decimo anniversario dell’associazione, allestito e messo in scena dal gruppo teatrale La Maschera & Friends, formata quest’anno da Maria Luigia Bombino, Gigi Pirozzi, Tonino Nella e Diego Sileo, in collaborazione con l’associazione culturale e polo musicale BOOM. Sei famose canzoni, in esecuzione corale, inframmezzate da tre scenette comiche tratte dal classico repertorio del gruppo cabarettistico potentino. I maestri musicisti e le voci di Boom sono coordinati dal direttore della scuola Pierluigi Delle Noci e diretti da Giusi Telesca. Il coro, formato da 25 elementi dagli 8 ai 68 anni, eseguirà brani di diversi generi, quattro dei quali selezionati per testi e sonorità in accordo con i temi della serata e due come tributo a due grandi artisti, Mango e de Andrè, rispettivamente nel quinto e nel ventunesimo anniversario della scomparsa. Si esibirà in: Gente di cuore, Circle of Life, Dolcenera, Heal the world, Il pescatore e Oro. Partner organizzativi la Raeda Equipment service e l’Oratorio Centro Giovanile dei Salesiani di Potenza. Sponsor della manifestazione è Manuela Telesca Gioielli e Sculture. Lo spettacolo sarà in replica ad Avigliano, Centro Polifunzionale, sabato 30 novembre, alle ore 20.30. Il contributo per ogni spettacolo è di 10 euro. Il ricavato sarà devoluto alla costruzione del Centro di Formazione Domenico Lorusso in Togo. Il pozzo della farfalla onlus nasce il 5 settembre 2009, a dieci anni dalla scomparsa di Umberto Amodeo, ammalato di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). Per ricordare Umberto è stata scelta l’acqua, simbolo di vita. Da qui l’idea di destinare il ricavato dello spettacolo teatrale organizzato dalla compagnia Gioventubruciata, alla realizzazione di un pozzo in una zona rurale del Togo, in cui l’accesso all’acqua potabile è ancora difficile. Nel 2010 l’associazione scrive una pagina importante della sua storia, costruendo il Primo Pozzo della Farfalla dedicato a Umberto Amodeo. Tra il 2011 e il 2013 ha inaugurato altri due pozzi e finanziato diversi progetti. Attualmente stiamo lavorando alla costruzione di un centro di formazione in Togo. Nei simboli dell’associazione c’è tutta la sua essenza ed il suo impegno. La Farfalla è Umberto Amodeo che ne ha vissuto il processo al contrario: da farfalla a crisalide. Il dolore ed il rimpianto della famiglia si trasformò presto in forza e determinazione benefica per raccogliere denaro da spendere in opere di bene. Il Pozzo deriva dall’incontro con Dominique, un giovane venuto a dal Togo a studiare in Italia. In quel paese africano la difficoltà di accesso all’acqua è causa di morte, soprattutto tra i più deboli. Ecco come realizzare il sogno di Umberto e ridargli le ali e la leggerezza della farfalla, con un pozzo e poi un altro e poi un altro e poi un altro ancora. Per raccogliere i fondi per scavarli, ogni anno uno spettacolo teatrale, di genere rigorosamente comico-brillante. E poi tante serate di allegra amicizia, sempre con un pensiero concreto per chi ha più bisogno. Perfino una piccola catena di produzione artigianale delle bomboniere solidali, per dare un valore aggiunto a tanti momenti di festa e di allegria. In dieci anni di attività sono stati realizzati quattro pozzi per approvvigionamento idrico, in diverse località, con una spesa complessiva di circa 50.000 euro. Qualche migliaio di euro ancora è stato impiegato per avviare e sostenere piccole attività artigianali; altre risorse si spendono per il sostegno a distanza di famiglie in condizioni di notevole sofferenza. Sei anni fa infine il dolore immenso per la scomparsa di Domenico Lorusso, giovane ingegnere potentino assassinato a Monaco di Baviera per aver voluto difendere la sua ragazza. Domenico era per tutta l’associazione amico, fratello e figlio. Ed ecco il progetto di un altro pozzo, ma collegato ad un centro di formazione per i giovani, perché dopo la sete di acqua, in Togo c’è tanta sete di conoscenza. L’acqua è vita e la formazione è vitale. È da più di quattro anni ormai che ci si è impegnati nella realizzazione di questo sogno. È stato acquistato il terreno, realizzato il progetto, con la preziosa collaborazione dell’ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza, appaltato i lavori e completato tutto il piano terra. Si conta di renderlo utilizzabile in breve tempo e di passare alla esecuzione del secondo ed ultimo piano. Sono stati già investiti circa 150.000 euro e ancora tanti ce ne vorranno per completarlo. Contatti: Corrado Amodeo, Presidente de “Il Pozzo della Farfalla – Onlus” telefono 349.4404818 e-mail: ilpozzodellafarfalla@gmail.com.