A 100 anni dalla nascita di Vincenzo Verrastro. Domani a Potenza una manifestazione al Museo Archeologico “Lacava”

Venerdì 22 novembre 2019, alle ore 17.30, presso la sala del Museo archeologico provinciale “M. Lacava” di Potenza (via Lazio n. 18), si svolgerà la manifestazione Vincenzo Verrastro a 100 anni dalla nascita (1919-2019). Testimonianze, riflessioni, ricordi. L’incontro, promosso dalla Fondazione Emanuele Gianturco e dal Comune di Avigliano, intende ricordare la figura e l’attività dell’uomo politico lucano a distanza di cento anni dalla sua nascita, avvenuta ad Avigliano il 6 maggio 1919. I saluti istituzionali saranno tenuti da Rocco Guarino, presidente della Provincia di Potenza e da Vito Summa, sindaco di Avigliano. Gli interventi, sotto forma appunto di testimonianze, riflessioni o ricordi, saranno proposti da Nicola Damiano, Ennio Ielpo, Donato Aicale, Gianpiero Perri e Antonio Lerra. Si è inteso, in tal modo, dare idealmente voce non solo a chi ha avuto modo di collaborare direttamente con Vincenzo Verrastro, ma anche a coloro che lo hanno “conosciuto” o “scoperto” solo di recente, attraverso la lettura dei suoi scritti o la testimonianza documentaria della sua attività. Le conclusioni sono affidate a Giampaolo D’Andrea, presidente della Fondazione Emanuele Gianturco. L’incontro sarà moderato da Giuseppe Molinari. In occasione della manifestazione sarà allestita una piccola esposizione di documenti provenienti dall’archivio personale di Vincenzo Verrastro.