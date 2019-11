«È stata siglata la fusione per incorporazione della Gesac, che gestisce l’aeroporto di Capodichino, e la società di gestione dello scalo Costa d’Amalfi di Salerno. In tre anni lo scalo salernitano entrerà in funzione a pieno regime. Si prevede che da Pontecagnano Faiano si avrà un flusso di almeno 3 milioni di passeggeri». Lo scrive il sindaco di Pontecagnano Giuseppe Lanzara. L’aeroporto è molto vicino alla Basilicata. Di seguito il video.